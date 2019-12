Vasco enfrenta o Altos na Copa do Brasil 2020

O Vasco vai jogar contra o Altos, do Piauí, na primeira fase da Copa do Brasil em 2020. O Jacaré, como é conhecido, foi fundado em 2013 e disputa atualmente a Série D do Brasileirão. Em 2019 a equipe participou da Copa do Brasil e foi goleada, por 7 a 1, pelo Santos. O time da Vila Belmiro também eliminaria o Vasco na quarta rodada do torneio.

Esta será a edição de número 32 da competição, que vai ter início em fevereiro. Já as finais acontecem em setembro. Campeão em 2011 da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta problemas fiscais junto à União. Em pesquisa no site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, consta que o clube possui 13 débitos inscritos na dívida ativa, somando cerca de R$ 62 milhões de reais. Os bens do time da cruz de malta estão na mira da Justiça Federal, assim como premiações e outras fontes de renda possíveis de penhora.

Por meio do Twitter, o presidente do clube, Alexandre Campello, disse: “É importante esclarecer que estas dívidas fiscais com a União seguem sendo questionadas judicialmente por nós. Paralelamente, o Vasco tenta um acordo na esfera administrativa”.

No Sub-20, o Vasco está classificado para as semifinais da Copa-RS. O time derrotou o Independiente por 2 a 1.

Agência Brasil