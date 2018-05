Varejo registra queda de 38% nas vendas por causa da greve nacional

A Linx, especialista e líder em software de gestão, identificou queda de 38% das vendas do varejo no final de semana marcado pela paralisação dos caminhoneiros por todo o País. A análise foi baseada na emissão de nota fiscal eletrônica (NFC-e) de quatro dos principais segmentos em que a empresa atua.

O indicador de 38%, que abrange todo o Brasil, considera o desempenho do último final de semana (26 e 27 de maio) em comparação com os dias 19 e 20 deste mês nos segmentos de postos de combustíveis, automotivo, food service e shopping centers.

Como esperado, a falta de combustíveis fez com que os postos mantivessem o índice negativo de 49%, enquanto o segmento automotivo vendeu 30% menos no período. O setor alimentício apresentou baixa de 27% e os shopping centers perderam 25% das vendas.

Situação em cada estado

Em São Paulo, as vendas diminuíram 42%, índice maior do que a média nacional. Já no Rio de Janeiro, a queda foi de 26%. Confira abaixo o desempenho dos demais estados.

19/20 x 26/27 de maio

Acre: -12%

Alagoas: -22%

Amapá: -11%

Amazonas: -9%

Bahia: -50%

Ceará: -15%

Distrito Federal: -24%

Espírito Santo: -49%

Goiás: -26%

Maranhão: -28%

Mato Grosso: -45%

Mato Grosso do Sul: -24%

Pará: -26%

Paraíba: -38%

Paraná: -47%

Pernambuco: -45%

Piauí: -24%

Rio de Janeiro: -26%

Rio Grande do Norte: -19%

Rio Grande do Sul: -51%

Rondônia: -27%

Roraima: -21%

São Paulo: -42%

Sergipe: -31%

Tocantins: -39%