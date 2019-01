Valorização da «unidade e fidelidade» perante crise do Matrimónio é proposta pelo Papa Francisco

O Papa Francisco disse hoje (29), no Vaticano, que “Unidade e fidelidade são dois valores importantes e necessários, não só entre cônjuges, mas também em geral, nas elações interpessoais e sociais. Os esposos que vivem na unidade e na fidelidade refletem bem a imagem e a semelhança de Deus. Esta é a boa nova: que a fidelidade é possível, porque é um dom, nos esposos como nos presbíteros”.

Francisco sublinhou os “inconvenientes” que decorrem das promessas por cumprir e da falta de palavra, uma situação que tem consequências na vida matrimonial. A sociedade em que vivemos está cada vez mais secularizada e não favorece o crescimento da fé, tendo isto como consequência que os fiéis católicos têm dificuldade em testemunhar um estilo de vida segundo o Evangelho, no que diz respeito ao sacramento do Matrimónio”.

O Papa ressaltou que o casamento deve ser um ato de “plena unidade e harmonia”, em que o homem e a mulher possam trocar entre si “as respetivas riquezas humanas, morais e espirituais”.

“A unidade e a fidelidade: estes dois bens irrenunciáveis e constitutivos do Matrimónio exigem não só que sejam adequadamente apresentados aos futuros esposos, mas solicitam também a ação pastoral da Igreja, especialmente dos bispos e dos sacerdotes, para acompanhar as famílias nas diversas etapas da sua formação e do seu desenvolvimento”, prosseguiu o pontífice.