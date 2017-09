Vale do Assú – Jotta Ribamar

A maior aventura de um ser humano é viajar,

E a maior viagem que alguém pode empreender

É para dentro de si mesmo.

E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro,

Pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros,

Mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas

E descobrir o que as palavras não disseram…(Augusto Cury).

PARABÉNS!

Esta coluna em vivas com abraços de saúde e felicidades para o Sobrinho Bruno Costa, para Ranicarla Costa, para Ernane Araújo Souza, para Eleni Azevedo Bezerra.Axe!

PROJETO APROVADO

Aprovado por Unanimidade nesta Quinta 31/08, na Camara Municipal do Assú Projeto de Lei do Executivo que trata de Políticas Públicas contra Drogras e cria o Conselho Municipal no Município.O Vereador Wedson Nazareno é o Propositor do Projeto de Lei que cria o Conselho Municipal e dá outras Providências.

AVIÕES NO ASSÚ

A KN Produções e Eventos do Empresário Karume Nascimento, agendando para Acontecer em 2 de Outubro em Arena montada ao lado da Escola Estadual JK em Assú, Super Show da banda Aviões do Forró e Solteirões do Forró.Agende!

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Deputado George Montenegro Soares, Prefeito Gustavo Montenegro Soares, do Assú, prestigiaram a Audiência Pública que tratou da Segurança no Assú e região com a Secretária de Segurança Pública e Deesa Social do RN, Sheila Freitas.A Audiência foi sugerida pelo Vereador Francisco de Assis Souto, Tê.

DEPUTADO PRESENTE

O deputado estadual George Soares (PR) esteve presente na audiência pública para debater a segurança pública na cidade do Assú, realizada nessa sexta-feira (01), na Câmara Municipal.

Além do parlamentar, participaram do debate o prefeito Dr. Gustavo Soares (PR), vereadores, autoridades, sociedade civil e a titular da secretaria de segurança pública do RN, Delegada Sheila Freitas. Após muito tempo, Assú recebeu novamente uma secretária da pasta para debater a situação crítica de insegurança vivida atualmente no município.