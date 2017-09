Vagas de emprego voltam a surgir em Mossoró

Os indícios de reação da economia brasileira já começam a ser sentidos no município. Na esteira dos mais recentes números do Brasil, Mossoró também apresenta sinais de recuperação, com a retomada de investimentos em alguns setores. Exemplo disso é abertura de novas vagas no mercado de trabalho.

Esse cenário é medido na Agência de Empregos do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), escola de qualificação profissional. Esta semana, a agência realizou processo de seleção para 11 empregos em um supermercado da Rede 10, que iniciará as atividades em outubro, no bairro Doze Anos.

Lidiane Cristina Gomes, desempregada há três anos, está otimista com a possibilidade de voltar à função de operadora de caixa. “Estou com expectativa muito boa de voltar a trabalhar. É muito ruim ficar parada, e essa oportunidade dada pelo supermercado e pela agência de emprego é muito importante”, relata.

Parceria

O encaminhamento dos candidatos, através da Agência de Empregos Cebrac, ocorre graças a parcerias com empresas locais, como o supermercado. Atualmente, a agência conta com 14 empresas parceiras, possibilitando o direcionamento tanto de alunos da escola Cebrac quanto da comunidade externa para vagas de emprego.

“Estou muito satisfeita com a parceria, porque, além de nos encaminhar mão de obra qualificada, com o perfil que desejamos, ainda foram muito ágeis na condução do processo, e oferecem outras possibilidades para a empresa parceira, como a qualificação da mão de obra, que nos ajudará muito no nosso negócio”, observa a empresária Soraia Carvalho.

Serviços

A Agência de Emprego Cebrac existe há pouco mais de um ano, e, neste período, já encaminhou dezenas de candidatos a vagas de emprego no mercado de trabalho mossoroense. A unidade é mais que uma agência de encaminhamento.

“Também oferecemos às empresas parceiras todo o processo de recrutamento e seleção de candidatos, através de profissionais qualificados, que vão encaminhar candidatos escolhidos tendo em vista o perfil exigido pela empresa”, detalha a agente de Recrutamento e Seleção, Aline dos Santos.