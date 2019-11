Vacinação antirrábica segue até sexta-feira, dia 8

Prorrogada por mais uma semana, a Campanha de Vacinação Antirrábica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), segue até a sexta-feira, dia 8. Uma oportunidade para quem ainda não conseguiu vacinar seu animal de estimação.

A Educadora em Saúde do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), Teresa Cristina da Silva Moreira, explica que nesta última semana, a vacinação está acontecendo em um ponto fixo em uma tenda no Centro Administrativo, no Bairro Aeroporto, e com equipes indo de casa a casa, nos bairros Abolição III e no Planalto 13 de Maio. “Nossas equipes estão nesses dois bairros, passando de casa em casa, por serem locais em que identificamos um baixo índice de vacinação de animais”, ressalta.

Para Teresa Cristina, é importante vacinar seus animais, porque tanto o cão como o gato, são animais que fazem parte do dia-a-dia das famílias e precisam estar protegidas. “Lembrando que a raiva é uma doença letal, que não tem cura, e que estão aparecendo casos de raiva em todo o estado e no Brasil, em especial em morcegos, então é preciso que as pessoas tenham essa preocupação. A vacina é gratuita e as equipes do Centro de Controle de Zoonozes trabalharam em toda Mossoró, em diferentes pontos estratégicos ao longo da campanha, e até sexta estamos ainda com esses três pontos”.

No Centro Administrativo a vacinação acontece de 8h às 13h, e de 13h30 às 17h. Nos bairros as equipes estarão de 7h30 às 11h, e de 13h às 17h. Os tutores devem portar o cartão de vacinação do animal, e caso não possuam a equipe se encarregará de fazer um.

“Mossoró já atingiu a meta de vacinação, determinada pelo Ministério da Saúde, que é de 80%. Até o momento o município já vacinou 83% da população animal, mas continua atuando intensivamente com o objetivo de atingir o índice de 100% de animais vacinados. O município conta com uma população de 49.123 mil animais, e já foram vacinados mais de 43 mil”, conclui.