Vacina Pentavalente estará disponível nas UBSs na próxima sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, a partir de sexta-feira, 23, as doses da vacina Pentavalente estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A imunização estava em falta, mas foi encaminhada pela II Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP) para Mossoró no fim da tarde d terça-feira, 20.

Com a chegada das vacinas, a Secretaria de Saúde realiza checagem e levantamento para logo em seguida encaminhar a todas às Unidades.

A Pentavalente é indica para proteger contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as infecções causadas pelo Haemophilus influenza do tipo B. A vacina é destinada para crianças com menos de 5 anos, porém seu esquema de aplicação está dividido em 3 doses, que é administrada aos 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade, (primeira, segunda e terceira dose). Se a criança estiver com a vacina atrasada, ela deve tomar até os 4 anos 11 meses e 29 dias, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde não estava distribuindo o insumo no estado há dois meses, alegando indisponibilidade de estoque.