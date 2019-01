UPA do Belo Horizonte realiza palestra sobre Janeiro Branco para população e servidores nesta quinta-feira (24)

A Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte (UPA/BH) vai realizar nesta quinta-feira (24) uma palestra alusiva à Campanha Nacional Janeiro Branco, que visa estimular as pessoas a pensarem sobre suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos, suas emoções, seus pensamentos e comportamentos. A palestra será ministrada pelo psicólogo Alcides Gabriel, a partir das 16h, na UPA do Belo Horizonte, para a comunidade e servidores.

As Unidades de Serviços de Saúde do Município estão participando da campanha, desde o início do mês, potencializando ações de cuidados com a mente como a promoção de debates, reflexões, minipalestras, rodas de conversas e caminhadas.

A gerente executiva de Saúde, Joaniza Vale, afirmou que a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo ações de cuidados com a saúde da mente durante todo o ano. “Janeiro é um mês de alusão, mas os cuidados devem acontecer todos os dias. A Secretaria de Saúde incentiva e promove essas práticas de reflexão o ano todo.”, destacou Joaniza.

A Prefeitura de Mossoró dispõe de várias Unidades de Serviços de Saúde capacitadas para ajudar os mossoroenses que estão enfrentando situações de depressão, ansiedade, esquizofrenia e distúrbios mentais. São quatro Centros de Atenção Psicossocial, sendo dois CAPS AD do tipo II, um CAPS AD III funcionando 24h e um CAPS Infantil que ofertam gratuitamente os serviços de psicologia, terapia ocupacional, assistência social, psiquiatria, enfermagem, oficinas, rodas de conversas, atividades recreativas e educador físico.

Portal Prefeitura