UNP entrega mais de 2 toneladas de leite em pó, em Mossoró

Quatro instituições de caridade receberão alimentos arrecadados por universitários

Mais de 2 toneladas de leite em pó serão doadas a quatro instituições de caridade de Mossoró nos próximos dias. Serão beneficiados: Lar da Criança Pobre, Casa de Apoio à Criança com Câncer, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Instituto Amantino Câmara.

Os alimentos foram arrecadados por estudantes da Universidade Potiguar, integrante da rede Laureate, durante a III Gincana Minha Escola com Tudo, realizada no dia 27 de setembro no Campus Mossoró. Os universitários superaram a meta de 1 tonelada e alcançaram a marca inédita de 2.460kg de leite em pó.

As arrecadações foram feitas durante a prova Minha Escola Está Aqui Para o Bem, que tem o objetivo de estimular o Compromisso Social e fortalecer o espirito Here For Good (Estamos aqui para o Bem) para a sociedade.

Os alunos da Escola de Direito da UnP foram os vencedores da Gincana que contou também com provas nas áreas da cultura, conhecimento, experiência universitária e o compromisso social. As Escolas de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia e de Ciências da Saúde ficaram em 2º e 3º lugar, respectivamente.



Leite em pó será doado para instituições de caridade. Foto: Ênio Freire.