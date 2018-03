UNP Campus Mossoró oferta atendimento psicológico gratuito aberto a população

A Clínica Integrada de Saúde (CIS) do Campus Mossoró está com atendimentos gratuitos no Plantão Psicológico aberto à população.

O serviço é destinado aos diversos tipos de público e é ofertado sem necessidade de agendamento prévio, bastando os interessados comparecerem à CIS nos horários do plantão.

Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira por alunos da 8ª série do Curso de Psicologia sob supervisão de um professor responsável. A clínica funciona na UNP de Mossoró, localizada na Av. João da Escóssia, 1561, Nova Betânia, Mossoró.

O Plantão Psicológico é um serviço de escuta no qual os interessados podem conversar sobre qualquer tipo de demanda. São realizados quatro atendimentos, sendo o primeiro de acolhimento e os três seguintes, possibilidades de retorno. Nesse caso, eles são agendados pelo próprio plantonista que realizou o atendimento.

Em caso de atendimento a crianças, na primeira visita, é indispensável que estejam presentes pelo menos dois acompanhantes (um dos responsáveis legais e mais uma pessoa).

Horários de Funcionamento

Segunda-feira: das 15h às 17h

Terça-feira: das 15h às 19h

Quarta-feira: das 7h às 11h e das 15h às 21h

Quinta-feira: das 15h às 19h