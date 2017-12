UnP abre processo Seletivo para professores em Mossoró e mais quatro cidades

A Universidade Potiguar abre Processo Seletivo de Docentes para 2018.1. As oportunidades de ingressar como professor da universidade privada do Norte-Nordeste são para cursos de Graduação e Pós-Graduação, nos Campi de Natal e Mossoró e nos Polos Caicó, Currais Novos e Parnamirim.

A inscrição pode ser feita no site vagas.laureate.net até o dia 10 de janeiro e titulação mínima exigida está descrita em cada vaga.

Aqueles que têm interesse em se candidatar a mais de uma vaga, devem sinalizar os códigos de cada uma das oportunidades no momento de preenchimento do formulário de inscrição. A seleção terá duas etapas: Triagem de Currículos e Banca Examinadora.

No primeiro passo do processo, será realizada a seleção dos currículos. Os aprovados serão convocados para a exposição de aula didática com tema a ser divulgado por e-mail, com antecedência mínima de 24 horas.

Uma banca examinadora terá o papel de analisar a performance dos candidatos.

Para fazer sua inscrição acesse aqui.