Universidades do RN pleiteiam liberação de recursos pelo Governo Federal

Os reitores das três universidades públicas no Rio Grande do Norte se reuniram com a bancada federal do Estado para discutir os repasse de recursos financeiros direcionados nas emendas de bancada de 2016. Os reitores apresentaram as demandas conjuntas das instituições de ensino superior. A reunião aconteceu em Brasília.

“Tivemos um encontro positivo, as universidades pediram apoio da bancada para que o Governo Federal faça a liberação de recursos financeiros já previstos nas emendas de bancada de 2016, mas por enquanto não foram 100% liberados”, explicou o deputado Felipe Maia (DEM), coordenador da bancada.

Além de Felipe Maia, estiveram na reunião a senadora Fátima Bezerra (PT), os deputados federais Rafael Motta (PSB) e Zenaide Maia (PR), os reitores Ângela Paiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Wyllys Farkatt, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN); Pedro Fernandes, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); e José de Arimatea de Matos, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

“Nós fizemos um relato do impacto social e econômico dessas quatro instituições juntas apresentando o número de egressos, vagas para graduação e pós-graduação, o quantitativo de servidores e os nossos orçamentos. Mostramos o quanto impactamos no nosso Estado e com isso evidenciamos a importância de se destinar emendas para as universidades”, frisou o reitor que explicou não existir a intenção de atrapalhar as demandas dos municípios. “Sabemos que os municípios e outros órgão precisam dessas emendas, mas nós somos instituições que formamos recursos humanos”, afirmou o reitor da UERN.

Pedro Fernandes ainda reforçou a necessidade de se alocar recursos para a conclusão do novo prédio da FANAT, que deverá abrigar 10 cursos de graduação. “São cursos que formam os professores das áreas mais carentes na rede pública como matemática, química, física e biologia”, destacou.

A reunião contou também com a presença de assessores do coordenador geral da Secretaria de Orçamento do MEC, Adalton Rocha de Matos; do subsecretário substituto da Secretaria de Orçamento do MEC, Waslei Jose da Silva e do Secretário da Assessoria Parlamentar do MEC, Gabriel Vilar.