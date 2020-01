Unidades Básicas de Saúde recebem reposição de 1 mil doses da vacina Pentavalente

As Unidades Básicas de Saúde do município estão sendo repostas com 1000 doses da vacina pentavalente, que garante a proteção dos bebês de 2, 4 e 6 meses das doenças de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas pela influenza tipo B.

A vacina é distribuída pelo Governo do Estado. O coordenador de imunizações do município, Etevaldo de Lima, reforçou a importância de vacinação.

“Esperamos que até março os estoques estejam normalizados. A população que está precisando da vacina pode se dirigir ao posto de saúde mais próximo”, comentou, explicando também o que deve ser feito no caso da falta da vacina pentavalente.

“Aqueles postos que não suprirem a necessidade, temos o esquema através da DTP com a Hepatite B, que substitui a vacina Penta. A criança não vai ficar sem ser vacinada”, explicou.

As UBS funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Portal Prefeitura