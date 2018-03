Unidades Básicas de Saúde distribuem repelentes para gestantes mossoroenses

As gestantes mossoroenses podem contar com a assistência da Prefeitura de Mossoró para receber repelentes e se prevenir de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estão aptas a distribuir os insumos.

Devem receber os repelentes as gestantes que estão inscritas no Cadastro Único do Programa Bolsa Família. No momento da solicitação é preciso apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e o Número de Identificação Social (NIS). Quem não é inscrita no Cadastro Único deve procurar a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude e realizar o cadastramento, apresentando todos os documentos dos membros da família.

As UBSs da Zona Urbana funcionam de segunda a sexta-feira das 07h às 11h e 13h às 17h. Já na Zona Rural, o atendimento ocorre das 7h às 13h.

Os insumos foram enviados pelo Governo Federal, que encaminhou aos municípios potiguares para distribuição.