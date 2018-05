Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente com carreta em Mossoró

Um homem morreu em acidente com uma carreta na BR-304, em Mossoró, na noite do domingo, 27 de maio. No veículo, estavam quatro pessoas que participavam do protesto contra o aumento de combustíveis e haviam saído para a praia de Tibau. Na volta para o local de concentração dos manifestantes, por volta das 19h, o condutor perdeu o controle do veículo, não conseguiu fazer a manobra na rotatória e tombou fora da pista.

Ivanilson da Silva Cavalcanti, de 38 anos, natural da cidade de Pilar, no estado da Paraíba, morreu no local. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O terceiro passageiro, Wagner Damásio Barbosa, de 33 anos, sofreu apenas escoriações.

À Polícia Rodoviária Federal, Wagner Damásio informou que havia deixado o seu caminhão em um posto de combustíveis em Mossoró e foi com os amigos para a praia.

Foto: O Câmera.