Uma pessoa é assassinada por dia em penitenciárias brasileiras

De acordo com levantamento da Folha de São Paulo, feito com base em dados dos governo estaduais, no ano de 2016, 372 pessoas foram mortas em unidades prisionais brasileiras, o que dá, em média, uma morte por dia. Com o massacre de 60 presos mortos no Estado do Amazonas durante rebelião entre os dias 1º e 2 deste mês, o número de mortes nas unidades prisionais no país já começam o ano altos.

A maioria dos assassinatos em unidades prisionais aconteceram no Nordeste. A região acumula 182 homicídios em presídios e cadeias em 2016. O Estado com maior número de mortes é o Ceará, com 48 assassinatos, seguido por Pernambuco, com 43 casos e, em terceiro, o Rio Grande do Norte, onde morreram 31 pessoas em unidades prisionais em 2016.

O Norte é a segunda área com mais mortes nas cadeias e penitenciárias, com pelo menos 78 assassinatos. A região tem sido palco de uma guerra entre facções desde o rompimento entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, aliada da Família do Norte (FDN), que comandou o massacre registrado esta semana no Amazonas.

Atualmente, mais de 600 mil pessoas cumprem pena no Brasil e a taxa de assassinatos dentro das prisões é de 58 para cada 100 mil indivíduos, índice maior que o registrado no Estado de Sergipe, o mais violento do país, que amarga proporção de 53,3 homicídios por 100 mil habitantes, conforme dados do último Anuário Brasileiro de Segurança.