UM MUSEU A CÉU ABERTO – Wilson Bezerra

Os estudiosos da história, que a preservam com intuito de financiar a curiosidade do público visitante, mantêm uma Fundação Amigos do Lajedo de Soledade (FALS) com o fim específico de não só preservar a história, mas manter um espaço que se destina à observação e curiosidade de visitantes de toda região brasileira.

Graças à participação da Petrobrás, foi inaugurado o Museu do Lajedo de Soledade, forte material arqueológico exatamente com dois quilômetros de àrea quadrada, considerado pelos estudiosos como importante Sitio Arqueológico do Mundo em riquezas paleontológicas fósseis, bem assim vestígio de animais extintos que pertenceram ao planeta Terra.

É de estrema riqueza o Sítio Arqueológico do Museu de Soledade no Município de Apodi e de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, distantes uns 300 quilômetros aproximadamente, que vem a oportunizar aos alunos universitários e cientistas rever o passado da humanidade, encontrado e revelado pelas inscrições rupestres em rochas, caracterizando a passagem de primitivos povos que habitaram a região.

A história noticiosa de que as rochas calcárias foram formadas na região pela ação das águas do mar em profundidade rasa e que com constantes chuvas estas influíram na formação de cavernas, até se firmarem estas rochas na constituição de caverna e abrigo não só de gente como de animais da fauna pleistocênica de milhões de anos atrás.

Conhecemos de perto a grande obra da natureza que existe a céu aberto na região de Soledade, em Apodi, que favorece acesso ao verdadeiro conhecimento da história, sem dúvida é uma eterna felicidade para a região apodiense ser privilegiada com um acervo arqueológico importante para relatar o passado de uma geração que por ali traçou seu rumo, nos legando o conhecimento de sua tradição histórica.

À época em que estivemos com a equipe de alunos do curso de História e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do norte – UERN, foi por demais proveitosa a pesquisa. Valeu para conclusão de dissertação de curso. É fato marcante de nossa história o acervo existente nas rochas das cavernas de Soledade. A professora Auxiliadora, que inclusive foi nossa aluna na UERN, era uma defensora autêntica do brilhante acerto cultural.