Um fugitivo da Cadeia de Caraúbas morre e outro fica ferido em Mossoró

Um atentado deixou um foragido da Justiça morto e outro ferido na cidade de Mossoró na noite da sexta-feira, 29 de junho. O crime aconteceu na Avenida Alberto Maranhão, Bairro Barrocas. De acordo com informações repassadas pela polícia, quatro homens invadiram a casa onde estavam Erivan Luiz Silva de Oliveira e Vanderlino Ananias da Silva, fugitivos da Cadeia Pública de Caraúbas, e atiraram contra os dois.

Erivan Luiz morreu dentro da casa. Já Vanderlino Ananias conseguiu correr e se esconder em um terreno escuro. Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia e o estado de saúde é considerado grave.

Vanderlino Ananias e Erivan Luiz haviam fugido da Cadeia Pública de Caraúbas no dia 10 deste mês junto com outros quatro detentos após serrar as grades da cela e pular o muro da unidade.

Vanderlino cumpria pena por homicídio cometido na cidade de Guamaré em agosto de 2016. Já Erivan respondia pelos crimes de assalto e tráfico de drogas.

