Última apresentação do Chuva de Bala emociona artistas e público

Chegaram ao final na noite desta sexta-feira (30) as apresentações do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró. Foram oito belas apresentações no adro da Capela São Vicente, que arrancaram aplausos do público mossoroense e também de turistas que vieram ao município assistir o musical. Para esta edição, o público foi presenteado com o retorno dos atores Marcos Leonardo, interpretando o prefeito Rodolfo, e Dionízio do Apodi, que fez o papel de Lampião.