UFRN lança edital de concurso público

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu nesta segunda-feira, 26 de setembro, as inscrições para o concurso público com seis vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições seguem até o dia 24 de outubro e devem ser feitas pela internet, através do site da Comperve, organizadora do certame.

Estão abertas uma vaga para administrador, uma para nutricionista, uma para tecnólogo em gestão pública e outra para técnico de laboratório (patologia), além de duas vagas para produtor cultural.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para nível superior e R$ 60 para o nível médio e os salários vão de R$ 2.294,81 a R$ 3.868,21. As provas serão realizadas no dia 04 de dezembro nas cidades de Natal, Caicó e Santa Cruz.

Interessados podem conferir o edital aqui.