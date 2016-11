UFERSA sediará lançamento do livro “Observatório Potiguar 2016” sobre Homicídios no RN

O Observatório da Violência Letal Intencional do RN, Grupo de Estudos da UFERSA convida toda a sociedade mossoroense e potiguar para a palestra de lançamento do seu anuário, “Observatório Potiguar 2016”, que traz o detalhamento da violência homicida, letal e intencional do Rio Grande do Norte, no período de 2012 a 2015.

O evento será realizado dia 24 de Novembro, Quinta-Feira, no Auditório das Engenharias (Prédio do Antigo DCAT, ao lado do Expocenter, Campus Leste, UFERSA), às 19h.



A palestra será proferida pelo Prof. Dr. Thadeu de Sousa Brandão (PPGCTI/UFERSA), coordenador do OBVIO-RN e coautor do livro/anuário que irá discorrer sobre os principais dados, além do debate necessário com a sociedade e as autoridades e representantes da área de Segurança Pública. A distribuição do anuário se dará via e-book a partir do dia 29 de novembro com ampla divulgação.

A entrada é gratuita e basta comparecer ao local do evento.