UFERSA promoverá sua segunda prova de corrida

Depois do sucesso de 2017, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido inicia os preparativos para a II Corrida da Ufersa. A prova com 5 Km de percurso para ambos os sexos será realizada no Campus Leste da Universidade em Mossoró, no dia 02 de setembro, com as largadas previstas para as 8h.

Pelo regulamento, serão disponibilizadas 250 vagas, sendo 100 para a comunidade da Ufersa e 150 para o público em geral. Mas, dependo da procura, essas vagas podem aumentar, de acordo com a organização. As inscrições acontecem de 03 a 08 de agosto e serão feitas de forma gratuita e online.

Para efetivar a inscrição, o competidor precisa retirar o kit na semana que antecede a prova e entregar 2 quilos de alimento não perecível para ser entregue a instituições de caridade da região.

A novidade deste ano é que a Corrida ganhou a colaboração de alunos de Engenharia de Produção da Ufersa Mossoró.

A expectativa é que mais de 50 pessoas, entre técnicos e estagiários participem da organização. Todo o regulamento da Corrida foi planejado pela comissão com a consultoria da Prática Desportiva da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PROAE.

Inscrições AQUI

AÇÃO MAIS SOCIAL – Paralelo à Corrida, a Ufersa também, por meio de um grupo de alunos do curso de Engenharia de Produção, vai promover a segunda edição da Ação Mais Social. As atividades de saúde, lazer e cidadania irão acontecer de forma simultânea a corrida.

Segundo os organizadores da iniciativa, a ideia é oferecer o máximo de ações para aquelas pessoas que irão acompanhar os participantes da Corrida. Mas a programação também será voltada para toda comunidade. Todos os serviços serão gratuitos.

A primeira edição da Ação Mais Social aconteceu em abril desse ano quando 4 estudantes do curso de Engenharia de Produção resolveram realizar a iniciativa para atender as demandas de uma disciplina da qual estavam matriculados. A Ação foi um sucesso e agora volta com o desafio de oferecer mais atividades e cidadania aos participantes.

A programação da Ação ainda não foi totalmente definida, mas a expectativa é que sejam oferecidos atendimentos de saúde como verificação da Pressão Arterial, Testes de Glicemia, orientações quanto ao Índice de Massa Corpórea, e também outros serviços como cortes de cabelo, entre outros.