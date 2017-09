Ufersa promove Semana de Prevenção ao Suicídio no Ensino Superior

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e, em alusão à ela, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) promove a Semana de Prevenção ao Suicídio no Ensino Superior, do dia 19 a 21 de setembro, com atividades nos campi Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. As ações envolvem palestras, minicursos, panfletagem e programação cultural.

O foco da discussão será a palestra “Universidade e suicídio: uma análise crítica da saúde mental nas relações de trabalho e estudo” proferida pelo professor doutor Nilson Berenchtein Netto, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Ele também irá ministrar um minicurso, cuja temática será “Suicídio: história, ética e política da morte de si – uma análise a partir do Materialismo Histórico Dialético”.

Serviço é oferecido aos estudantes e servidores nos quatro campi

O Serviço está à disposição dos estudantes e servidores nos quatro campi e são desenvolvidas as seguintes ações: Plantão Psicológico; Orientação de Estudos; Escuta e Aconselhamento Psicológico, Atividades de Prevenção e Promoção à Saúde; Grupos de Apoio, rodas de conversa; Orientação aos Discentes, Docentes e Familiares dos Estudantes; Mediações de Conflitos; Apoio às Atividades Pedagógicas; Visitas Domiciliares; Visitas e Reuniões na Vila Acadêmica Vingt-Un Rosado; Execução do Programa Institucional Permanência da Ufersa; Desenvolvimento de estudos e pesquisas que visam o aperfeiçoamento contínuo da assistência estudantil e Encaminhamentos à rede de serviços públicos.

Para participar das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Psicologia, os estudantes podem se dirigir a secretaria da Proae, localizada no segundo pavimento do Prédio da Reitoria (Lado Leste) ou ligar para os telefones: (84) 3317-8238; 3317-8208; 33178239 e fazer os agendamentos nas atividades desejadas.

A iniciativa da campanha em alusão ao Setembro Amarelo é uma ação conjunta das Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proae), Pró-reitoria de Graduação e Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), promovida pelo segundo ano consecutivo. Na primeira edição, em 2016, o Serviço de Psicologia organizou a ação #NãoÉBesteiraÉCoisaSéria, com cartazes ilustrando situações de sofrimento que foram relatadas pelos estudantes. Relembre a Campanha.

No mundo, o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos

De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo, o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos. Em trecho destacado no folder de divulgação da campanha, o pesquisador Dr. Nilson Berenchtein pondera que fatores sociais, como o individualismo e a competitividade, potencializam o pensamento ou desejo de perder a vida. Soma-se a isso a falta de empatia para com o outro e os vínculos sociais cada vez mais frágeis.

O Serviço de Psicologia na Ufersa tem como objetivo desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde mental, possibilitando a criação de estratégias para lidar com as dificuldades pessoais, familiares, acadêmicas e profissionais. As atividades são realizadas na dimensão individual e grupal, buscando oferecer um atendimento breve e com fins de acolhimento a demandas pontuais, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos discentes.

A participação é gratuita e haverá emissão de certificados. Os interessados em participar devem preencher o Formulário de Inscrição disponível AQUI.

Saiba mais sobre o Setembro Amarelo navegando no site nacional da campanha.