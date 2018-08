Ufersa promove curso de Metodologias de ensino de Matemática e Física para alunos da Educação Especial

O Departamento de Ciências Naturais, Matemática e Estatística – DCME, em parceria com o Núcleo de Educação a Distância – NEAD e o Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT, realizará um curso de atualização com a temática “Metodologias de ensino de Matemática e Física para alunos da Educação Especial” para os docentes da Ufersa e os discentes dos programas de pós-graduação vinculados ao Centro de Ciências Exatas e Naturais – CCEN. As vagas são limitadas e o público-alvo abrange os docentes da Ufersa e os discentes do PROFMAT e do MNPEF.

O curso é semipresencial, com carga horária de 30h, e será ministrado pela Professora Dra. Fernanda Malinosky Coelho da Rosa, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. As atividades presenciais serão realizadas nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, das 13h às 17h, no Auditório do CCEN, no lado leste do Campus Mossoró da Ufersa.

A ação foi motivada pela presença de estudante com necessidades especiais auditivas no Bacharelado em Ciência e Tecnologia que começará o curso a partir do semestre acadêmico 2018.1. Segundo uma das organizadoras do evento, a professora Subênia Medeiros, essa realidade exige que o assunto seja tratado de forma direta, criando oportunidades para qualificar a atuação docente.

UFERSA