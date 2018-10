Ufersa promove ações alusivas à campanha Outubro Rosa

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) da Ufersa promove durante este mês de outubro uma série de ações voltadas à conscientização e prevenção do câncer de mama referentes à Campanha Outubro Rosa. A programação conta com atividades que serão realizadas nos 4 campi da Universidade e que têm como objetivo conscientizar acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

No campus sede, em Mossoró, será realizada uma palestra sobre “Câncer de Mama: da prevenção à cura”, com o Dr. Dennys Teixeira e a enfermeira Graciella Jales, além de orientações individualizadas sobre o Autoexame de mamas. Nos campi de Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas acontecerão rodas de conversa sobre a saúde da mulher, com a Profª Drª Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega (UERN).

Acesse o site do Ministério da Saúde e conheça os sintomas, os tratamentos, as causas e a prevenção do câncer de mama.

Confira abaixo a programação:

Campus Mossoró – Dia: 16.10.18

Palestra: Câncer de Mama: da prevenção à cura e Orientações individualizadas sobre o Autoexame de mamas (exclusivo para terceirizadas)

Local: Auditório da Biblioteca

Horário: 9h às 10h

Palestrante/Monitor: Dr. Dennys Teixeira (84) 9999-5515 e enfermeira Graciella Jales (84) 98721-7087

Orientações individualizadas sobre o Autoexame de mamas (demais servidoras)

Local: Sala da Perícia/SIASS

Horário: 14h às 17h

Palestrante/Monitor: Enfermeira Graciella Jales (84) 98721-7087

