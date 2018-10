Ufersa prepara leilão de móveis e equipamentos usados

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido realizará no próximo dia 07 de novembro uma licitação na modalidade Leilão Administrativo de Móveis e Equipamentos Usados e Irrecuperáveis. O evento acontecerá a partir das 9h na Sala de Reuniões da PROAD, no Prédio do Rosadão, no lado leste do campus sede da Ufersa.

Serão leiloados 2 lotes contendo armários, mesas, estantes, bebedouros, fogões, geladeiras, ar-condicionados, monitores, impressoras, estabilizadores, computadores, dentre outros itens. Os interessados podem fazer visitas aos lotes de terça a sexta-feira, das 8h às 11h, no Complexo do Almoxarifado/Patrimônio e Transporte, através do telefone 3317-8288. O prazo para pagamento será de 24 horas e o prazo para retirada dos itens será de 15 dias úteis.

Confira o Edital de Leilão 01/2018.

Confira os Itens do Leilão 01/2018.

Fonte:UFERSA