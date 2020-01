UFERSA OFERTA 60 VAGAS PARA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), está ofertando 60 vagas para o Curso de Especialização em Direito Constitucional e Tributário.

As inscrições vão até 19 de janeiro de 2020 e serão realizadas de forma on-line, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFERSA no site: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato

O edital é destinado Bacharéis em Direito/Ciências Jurídicas ou em Cursos da Área de Ciências Sociais Aplicadas, e/ou profissionais da área que busquem ampliar os seus conhecimentos acadêmicos e técnicos nas áreas do Direito Constitucional e Tributário.

Mais informações acesse: https://proppg.ufersa.edu.br/edital-no-48-2019-proppg-ufersa-processo-de-selecao-para-ingresso-no-curso-de-especializacao-em-direito-constitucional-e-tributario/