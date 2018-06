UFERSA lança “Roda de Terapia” para auxiliar na saúde mental dos estudantes

O setor de Psicologia da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Ufersa irá promover, a partir do dia 28 de junho a “Roda de Terapia” para alunos da Universidade. Segundo as psicólogas envolvidas na iniciativa, Solange Neves e Mayara Wenice Alves, essa ação será baseada na Terapia Comunitária Integrativa, criada pelo psiquiatra Dr. Adalberto Barreto.

A Roda de Terapia Comunitária Integrativa trabalha com a partilha de sentimentos através de um espaço de fala, escuta e construção de redes solidárias. A terapia também proporciona a troca de experiências entre os participantes, o fortalecimento da autoestima e da saúde emocional das pessoas.

A Roda trata de uma metodologia que atua na prevenção de problemas como: tristeza, ansiedade, angústia, dificuldades relacionais, dentre outras. Possibilita a ajuda mútua e a superação da própria dificuldade através da valorização da história de vida do próximo e da ação terapêutica do grupo.

A Terapia Comunitária Integrativa tem se constituído numa ferramenta ativa no cuidado com o indivíduo e seus conflitos, buscando no trabalho em grupo a superação dos sofrimentos da vida cotidiana que, muitas vezes, inibem o desenvolvimento pessoal. A ação é aberta para todos os discentes da UFERSA.

Para os estudantes interessados no projeto, as rodas de terapia são atividades independentes. O estudante pode se inscrever em quantas desejar participar. (Faça sua inscrição aqui). As Rodas terão início sempre às 14h, no Auditório da Biblioteca Orlando Teixeira, nas últimas quintas-feiras do mês de junho (28), julho (26) e agosto (30) de 2018. Outras informações pelo telefone 3317-8208 ou pelo e-mail: [email protected]