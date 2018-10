Ufersa inicia campanha Natal Sem Fome

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) lançou a sétima edição da Campanha Natal sem Fome, voltada para a arrecadação de alimentos não perecíveis para o Lar da Criança Pobre de Mossoró. A campanha acontece simultaneamente nos campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Os alimentos arrecadados nos campi fora da sede serão destinados a instituições dos municípios em estão localizados.

As doações vão prosseguir até o dia 17 de dezembro e a entrega está programada para o dia 19 de dezembro. A expectativa dos organizadores é de que o quantitativo a ser arrecadado supere a meta do ano passado que foi de 6.800 Kg de alimentos.

“A Campanha é aberta a toda a sociedade que pode contribuir fazendo a doação”, afirma a coordenadora do Natal Sem Fome, a professora Ludimilla Carvalho. A professora frisa que a exemplo das edições anteriores é muito importante os empresários, comerciantes e pessoas jurídicas em geral participarem dessa ação solidária voltada para o bem estar do próximo.

A Campanha Natal Sem Fome é parceira do Meu Melhor Natal, realizada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que arrecada brinquedos.

O Lar da Criança Pobre de Mossoró é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que assiste mais de seis mil crianças, provenientes de famílias de comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social.