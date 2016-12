Ufersa e Instituto Chico Mendes firmam parceria para estágios no Parque Nacional da Furna Feia

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido e a Coordenação Regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio firmaram convênio para a concessão de estágio aos estudantes dos cursos de graduação da Ufersa no Parque Nacional da Furna Feia. O documento regulatório da parceria foi assinado na manhã desta quarta-feira, dia 14, no Gabinete da Reitoria, pelo reitor professor José de Arimatea de Matos, pelo chefe do Parque, Leonardo Brasil de Matos Nunes, e com a presença da equipe técnica da 6ª regional do ICMBio liderada pela coordenadora Mary Carla Marcon Neves.

A parceria tem duração de cinco anos e deverá receber dois estudantes por semestre, sendo que os primeiros já devem ingressar no próximo semestre letivo de 2016.2. O estágio terá caráter de complementação educacional, e será planejado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e o calendário da Universidade.

O professor José de Arimatéa de Matos, reitor da Ufersa, lembrou que esta é mais uma das ações na parceria entre o Parque Nacional da Furna Feia e a Universidade. “A Instituição é parceira do Parque desde que começaram as primeiras discussões para a criação da reserva. Temos colaborado constantemente com pesquisas dos nossos docentes e discentes que contribuem para a preservação e elaboração de dados que auxiliam nas políticas de gestão e cuidados com esta importante unidade do nosso Estado”, relembra o reitor.

SOBRE O PARQUE

O Parque Nacional da Furna Feia é o primeiro parque nacional no Estado do Rio Grande do Norte, criado há pouco mais de quatro anos, em junho de 2012, com uma área de quase 8.500 hectares entre os municípios de Baraúna e Mossoró. Com foco na preservação do ecossistema, a Unidade também é uma valiosa região para pesquisas científicas e atividades de turismo ecológico e de aventura.

Entre os atrativos diferenciais do Parque, já estão cadastradas 218 cavernas, algumas delas possuem fendas ainda não exploradas pelo homem. Destaque para a Gruta do Pingo, que permanece úmida durante o ano inteiro, e para a caverna do Abrigo do Letreiro, que possui inscrições rupestres, além da Furna Feia, a maior do Parque.

“A Unidade de Conservação é um grande laboratório que vai desde iniciativas ecológicas e também de gestão. Torná-la um campo de estágio é uma das múltiplas parcerias que estamos firmando com outras instituições e a Ufersa é um foco especial, dada a sua contribuição, sobretudo em pesquisas”, argumenta Carla Marcon, coordenadora regional do ICMBio, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente – MMA.

EM NÚMEROS –

5 anos de parceria para estágio entre Ufersa e o Parque

2 estagiários serão selecionados por semestre

2 municípios recebem áreas do Parque: Baraúnas e Mossoró

326 unidades de conservação federais são geridas pelo ICMBio

1º Parque Nacional, dessa natureza, no Estado do RN