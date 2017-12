Ufersa assina Termo para pesquisar cavernas de Felipe Guerra/RN

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido e a Prefeitura de Felipe Guerra firmaram na manhã desta terça, dia 19, uma parceria com o objetivo de pesquisar as cavernas presentes no município.

O Termo de Compromisso assinado pelo Reitor da Ufersa, o professor José de Arimatea de Matos, e pelo Prefeito de Felipe Guerra, Haroldo Ferreira, foi estabelecido pelo Setor de Climatologia da Universidade por meio dos professores Saulo Tasso, Leonardo Lélis e pelo engenheiro cedido, George Ribeiro. O Vice-Reitor, o professor José Domingues Fontenele Neto, também acompanhou a assinatura.

Pelo Termo, a equipe de pesquisadores da Ufersa irá realizar um estudo microclimático que servirá para a construção de um plano de manejo espeleológico para a exploração sustentável das cavernas.

As ações serão desenvolvidas nas Cavernas do Crote, da Carrapateira e na Caverna Catedral, localizadas no Lajedo do Rosário. Ainda de acordo com o documento assinado, caberá ao município oferecer toda a logística para as pesquisas.

Segundo os professores, as cavernas já são bastante visitadas e têm um potencial enorme para o desenvolvimento do turismo na região. E é esse o grande objetivo da ação: estimular as visitações nas mais de 300 cavernas presentes na Chapada do Apodi. O Termo de Cooperação tem validade de um ano.

Foto: Assecom