Ufersa alerta para prevenção da Sífilis

A Divisão de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em parceria com a Gerência Municipal de Saúde através da Coordenação de DIST/AIDS, promovem nessa quinta-feira, 25, uma ação de saúde voltada para o combate à sífilis. O evento vai acontecer no auditório da Biblioteca Orlando Teixeira, no horário das 8h às 11h e, das 14h às 16h30min. A ação é voltada para os servidores efetivos e os terceirizados da instituição.

“A ação tem como objetivo sensibilizar a população para os cuidados com a saúde, bem como conscientizar a comunidade acadêmica quanto às infecções sexualmente transmissíveis, principalmente, a sífilis e o HIV, que tem aumentado o número de pessoas infectadas nos últimos anos”, afirma a assistente social da Ufersa, Kênia Ferreira de Paiva.

Durante todo o dia serão oferecidos testes rápidos para hepatite, sífilis e HIV. É interessante a apresentação de documentação com foto e o Cartão do SUS. Na ocasião, também será oferecida vacinação contra o tétano e a hepatite B. Daí, a importância também de se levar o cartão de vacinação. Na ocasião, a Gerência de Saúde também estará expedindo o Cartão SUS. Para emissão do documento é necessário a apresentação do RG, CPF e comprovante de residência.

SÍFILIS – A sífilis, também chamada de cancro duro, é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum que, na maior parte dos casos, é transmitida através do contato íntimo sem uso de preservativo. Os primeiros sintomas são feridas indolores no pênis, no ânus ou na vulva que, se não forem tratadas, desaparecem espontaneamente e retornam depois de semanas, meses a anos nas suas formas secundária ou terciária, que são mais graves.

Quando esta infecção surge durante a gravidez, ela pode infectar o feto, que contrai a sífilis congênita, uma situação preocupante que pode se tornar grave e causar má-formação, aborto ou, até, morte do bebê. A sífilis tem cura e o seu tratamento é feito através de injeções de penicilina, orientadas pelo médico de acordo com a fase da doença em que o paciente se encontra. A prevenção da sífilis é feita com o uso do preservativo em todos os contatos íntimos e através da diminuição da quantidade de parceiros. Durante o tratamento, recomenda-se não ter relações.

Fonte: UFERSA