Ufersa abre 70 vagas em programas de Mestrado e Doutorado

Está em aberto o período de inscrição para processo seletivo em três diferentes programas de Pós-Graduação oferecidos pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido. No total, são 70 vagas distribuídas entre os níveis de Mestrado e Doutorado.

Para o curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, o POSENSINO, são oferecidas 30 (trinta) vagas, assim distribuídas: 25 vagas para o público em geral, ampla concorrência, 03 vagas para professores e servidores técnicos administrativos das IES que compõem a associação ampla, e 02 vagas para candidatos com deficiência.

Essas oportunidades estão distribuídas entre três linhas de pesquisa: Ensino de Ciências Humanas e Sociais, Ensino de Línguas e Artes, e Ensino de Ciências Naturais e Tecnologias. As inscrições seguem até o dia 20 de outubro.

Já o processo seletivo de candidatos a vagas da turma de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água (PPGMSA), oferece 11 vagas para ampla concorrência e 02 vagas adicionais para servidores do quadro efetivo da UFERSA.

As inscrições serão feitas, exclusivamente, via internet, no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas – SIGAA, no período de 27 de setembro a 15 de outubro.

Os candidatos a alunos do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia (PPGF) têm disponíveis 12 vagas para doutorado e 15 para mestrado. A inscrição para as vagas do processo seletivo também é, exclusivamente, via internet, no SIGAA, no período de 02 a 20 de outubro.

Acesse a página da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e acompanhe os editais.