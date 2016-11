UERN sedia XI SOBER Nordeste; Evento discute desenvolvimento agrícola

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) sedia na próxima semana, entre os dias 16 e 18, o XI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) Nordeste, evento que tem como objetivo discutir temas relevantes da agricultura e do agronegócio. Nesta décima primeira edição, serão debatidos temas como política agrícola; geração e transferência de tecnologia; meio ambiente; pobreza rural; educação no campo; reforma agrária e; novas experiências de desenvolvimento.

“A realização deste evento na UERN, em Mossoró, é uma conquista, pois traz para o público da Região a experiência de um congresso conceituado que, embora regional, tem abrangência nacional. O SOBER também oportuniza a aproximação entre diversos núcleos/departamentos e Instituições de Ensino Superior da região, e amplia o debate com os poderes públicos e produtores locais sobre o contexto rural contemporâneo”, explica o professor da UERN Emanoel Márcio Nunes.

Os interessados podem se inscrever no evento através do site do XI SOBER Nordeste. As inscrições custam R$ 45 para estudantes, e R$ 110 para profissionais e os participantes recebem certidficado de 32 horas. O evento contará com palestras, minicursos e discussões com acadêmicos de diferentes Instituições de ensino do Nordeste, além de profissionais de órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Confira a programação do XI SOBER Nordeste:

Quarta-feira, 16 de novembro – UERN

12h30 – Credenciamento

Minicursos das 13h – 16h30:

“Uso do STATA para extração e análise de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE)”. Por: Dr. João Ricardo Ferreira de Lima (EMBRAPA);

“Geotecnologias na geração de plantas Georreferenciadas de imóveis rurais”. Por: Ms. Hermínio Sabino de Oliveira Junior (HS Geotec)

“Análise de Redes Socioeconômicas: Conceitos, aplicações e Métodos”. Por: Dr. Thales Augusto Medeiros Penha (UFRN)

“Contabilidade e Finanças para Cooperativas”. Por: Esp. Jorge Fernandes Jales Neto (UERN/IFRN)

“Uso do SPSS para análise de estatística básica”. Por: Ms. Ionara Jane de Araújo (NEDET/UERN)

ABERTURA. Local: Teatro Municipal Dix-Huit Rosado

18h30 – 20h – Credenciamento;

19h – 20h – Sessão solene de abertura;

20h – 21h30 – Conferência Magna “Desenvolvimento Territorial, Políticas Públicas e Sustentabilidade: Novos olhares sobre o Nordeste Rural”. Por: Guilherme Costa Delgado (IPEA);

21h – 23h – Exposição: “ɉ tempo de Margaridas”. Por: Aldenor Gomes;

21h30 – 23h – Coquetel de abertura;

Quinta-Feira, 17 de novembro – UERN

08h – 10h – Coffee Break;

Mesa Redonda – 10h30 – 12h:

“Análise da Gestão Social na Política do Desenvolvimento Territorial do Nordeste”. Palestrantes: Márcio de Matos Canielo (UFCG); Betty Nogueira Rocha (UFRRJ); Elisabete Stradiotto Siqueira (UFERSA); Vinícius Claudino de Sá (UERN);

Cadeias Globais, Políticas Públicas e Trabalho decente na fruticultura irrigada”. Palestrantes: Walter Belik (UNICAMP); Manoel Cândido da Costa (FETARN); Thales Augusto Medeiros Penha (UFRN); Josivan Barbosa Menezes Feitosa (UFERSA) e; Luiz Roberto Barcelos (Fazenda Agrícola Famosa).

12h – 14h – Almoço;

14h – 16h – Apresentação de Trabalhos (Oral);

16h – 16h30 – Coffee Break;

Mesa Redonda – 16h30 às 18h:

“Agricultura familiar, sustentabilidade e políticas públicas no contexto do Desenvolvimento do Nordeste”. Palestrantes: Maria Odete Alves (ETENE-BNB); Joacir Rufino de Aquino (UERN); Aldenor Gomes da Silva (UFRN); João Ricardo Ferreira de Lima (EMBRAPA);

“Experiências de Desenvolvimento Territorial no Nordeste”. Palestrantes: Ildes Ferreira de Oliveira (UEFS); Itaan Jesus Pastor dos Santos (UEMA); Emanoel Márcio Nunes (UERN); Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas (UERN);

20h30 – Jantar de Confraternização (Por Adesão). Local: Josué Recepções

Sexta-Feira, 18 de novembro. Local: UFERSA.

08h – 10h – Apresentação de Trabalhos (Pôster);

10h – 10h30 – Coffee Break;

Mesa Redonda