UERN reúne pesquisadores de diversas áreas na III Semana de Humanidades

Começa nesta segunda-feira, 29 de novembro, a III Semana de Humanidades da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O evento, realizado no Campus Central, em Mossoró, se estende até a sexta-feira, 02 de dezembro, e reunirá professores, profissionais e estudantes de diversas áreas.

Este ano, a Semana de Humanidades tem como tema geral “A formação do sujeito em um mundo em crise”. No evento, estão programadas cinco mesas-redondas, sete minicursos, duas oficinas e 10 Grupos de Trabalho (GTs), com apresentações de trabalhos em diversas temáticas.

“Na Semana de Humanidades, reunimos os cinco cursos da FAFIC: História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia e Comunicação Social, além do o Mestrado em Ciências Sociais e Humanas (PPGCSH), em um debate em torno da sociedade atual. Essa promoção do diálogo entre diferentes áreas é a característica mais importante do evento”, afirma o professor Dr. Ailton Siqueira, diretor da FAFIC.

O professor explica que o evento promove ainda o intercâmbio científico entre pesquisadores de diferentes universidades da região, como da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Pernambuco.

Interessados em se inscrever na III Semana de Humanidades podem procurar a FAFIC até as 19h desta terça-feira, 29. A taxa de inscrição no evento é de R$ 10 e os participantes recebem certificado de 40h. Já a taxa de inscrição em participar de um dos minicursos custa R$ 10.