UERN retoma aulas nesta quarta-feira

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) retoma nesta quarta-feira, 21 de março, as aulas do semestre 2017.2 após o fim da greve dos docentes iniciada no dia 10 de Novembro do ano passado.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UERN definiu que o semestre letivo 2017.2 seguirá até 21 de julho de 2018.

Ainda conforme o calendário, poderão ser utilizados ao longo desse semestre 15 sábados letivos. A previsão faculta ao professor, em comum acordo com a turma, lecionar disciplinas em quaisquer sábados letivos. O calendário define também o prazo para a matrícula curricular para os alunos do primeiro semestre de 2018, prevista para o dia 28 de julho.

O CONSEPE se reunirá ainda nesse semestre para deliberar sobre o calendário universitário para os primeiro e segundo semestres letivos de 2018.

Fim da greve

Os professores decidiram acabar a greve em assembleia realizada na última sexta-feira, 16 de março. Foram 175 votos favoráveis pelo fim da paralisação, 161 pela sua continuidade e três abstenções.