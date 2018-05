UERN recomenda que professores não realizem avaliações

Em razão da paralisação dos caminhoneiros em todo o país, alguns postos de combustíveis de Mossoró já não dispõem de gasolina nas bombas. Diante disso, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) emitiu nota informando que as aulas desta segunda-feira, 28 de maio, estão mantidas. No entanto, a orientação é para que os professores evitem a realização de atividades avaliativas, tendo em vista a dificuldade de muitos alunos chegarem à instituição.

“A administração da UERN está acompanhando atentamente aos desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros e reforça a preocupação em evitar que os alunos sejam prejudicados por eventuais impedimentos de deslocamento seja por estradas bloqueadas ou falta de combustível”, diz nota assinada pelo reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto.

Nesta segunda-feira, 28, a suspensão de atividades pelos caminhoneiros completa oito dias e afetou diversos setores, como supermercados, lojas e produtores rurais. Os manifestantes reivindicam a redução do preço do óleo diesel, que tem sofrido constantes aumentos de preço pela Petrobras, encarecendo o custo dos fretes, que não sofreu reajuste.