UERN recebe 4.986 confirmações de interesse nas vagas remanescentes do SiSU 2018

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) recebeu até às 23h59 de sexta-feira, 9 de março, 4.986 confirmações de candidatos que declararam interesse nas vagas não ocupadas na chamada regular do SiSU 2018.

Conforme o cronograma, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) publicará no dia 20 de março, uma nova lista contendo os nomes dos candidatos convocados para entrega presencial da documentação exigida, em número igual ou superior ao de vagas disponíveis para cada curso. A entrega presencial acontecerá entre os dias 9 e 12 de abril.

Os candidatos que entregarem a documentação e não se classificarem dentro das vagas farão parte de um cadastro de reserva, podendo ser convocados para a ocupação de vagas remanescentes, provenientes de desistência ou cancelamento.

Por sua vez, o candidato convocado na cota destinada a pessoa com deficiência deverá ser previamente submetido à avaliação da junta multiprofissional da UERN, devendo apresentar-se no horário das 18h30 às 19h30, no período de 2 a 6 de abril, no prédio da Faculdade de Ciências da Saúde (FACS/UERN).

A ordem de apresentação dos candidatos à junta multiprofissional será publicada no site da UERN. É necessário chegar ao local com 30 minutos de antecedência em relação ao horário marcado para a avaliação.