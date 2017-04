UERN realiza projeto de ressocialização de detentos através da música e da arte

A Diretoria de Ações Inclusivas (DAIN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) realizou nesta terça-feira, 11 de abril, atividades dentro do projeto de ressocialização de detentos do Complexo Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró, através das artes. A iniciativa possibilita momentos de música e histórias de vida entre os apenados.

O projeto “Terça Musical – Narrando Histórias de Vida em Música e Desenho – vozes silenciadas” é coordenado pela diretora da DAIN, a professora Dra. Ana Lúcia Aguiar. Ela explica que a iniciativa pretende aproximar profissionais de várias áreas com ações que busquem a consolidação da inclusão de apenados.

“Este projeto resulta da compreensão de que é preciso a viabilização de ações e políticas voltadas para a diversidade e inclusão instigando a construção das dimensões da vida de sujeitos apenados para a (re) socialização. Implica em ações com olhar para a diversidade e a inclusão de sujeitos privados de liberdade, considerando a responsabilidade da academia com sua prática para além dos muros da universidade e para bem próximo de daqueles que são estigmatizados muitas vezes por tempos a fio”, afirma Ana Lúcia.

Participam da ação alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC/UERN), além de uma equipe composta por Psicólogos, Pedagogos, Professores, Assistentes Sociais, Historiadores, Sociólogos, Advogados, Profissionais do Teatro e Músicos.