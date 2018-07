Uern participa do “Viva Rio Branco” neste domingo (29)

No domingo, 29 de julho, a partir das 16h, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) estará participando do projeto “Viva Rio Branco”. A ação é desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró, no Corredor Cultural Professor Antônio Gonzaga Chimbinho.

A programação do “Viva Uern Rio Branco” envolverá alunos, professores e técnicos da Universidade. Serão desenvolvidos aulão de fit dance, circuito funcional, capoeira, dança urbana, teatro – cenopoética cotidianas, contação de estórias, oficinas de teatro e pintura, exposições pedagógicas, exposição de jogos didáticos, apresentações de teatro, apresentações musicais (Duo de Violão, Trio de Violinos e Voz e Piano), além de primeiros socorros ao longo de todo o projeto.

Estarão presentes a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), a Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN), a Faculdade de Educação Física (FAEF), a Faculdade de Letras e Artes (FALA), a Faculdade de Enfermagem (FAEN) e a Faculdade de Educação (FE).

Diretor de Extensão da UERN, Luís Marcos Guerra destaca que a ideia é envolver o maior número de pessoas da instituição, e levar a UERN aonde as pessoas estão. “O objetivo é contribuir, através das atividades que são realizadas diariamente na UERN, para o bem-estar e a qualidade de vida da população, somando-se às atividades já realizadas pelo projeto”, destaca.

