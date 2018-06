UERN organiza maior evento acadêmico de computação da América Latina em Natal

Natal sediará, entre os dias 22 e 26 de julho, no Centro de Convenções de Natal, o maior evento acadêmico de Computação da América Latina, o 38º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2018). O CSBC 2018 está sendo organizado pelo Departamento de Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob a coordenação-geral do Prof. Dr. Chico Dantas, diretor do Campus da UERN em Natal.

Com o tema “Computação e Sustentabilidade”, o CSBC 2018 oferecerá aos participantes quatro dias de intensa vivência para um amplo debate sobre como a computação impacta as questões ambientais. “Promover sustentabilidade é, antes de tudo, criar e manter condições para avançar em harmonia com o meio ambiente.

Em termos de avanços tecnológicos, a Ciência da Computação usada em prol da sustentabilidade emerge como um campo interdisciplinar, no qual técnicas computacionais são usadas para possibilitar o desenvolvimento sustentável, e, desse modo, equilibrar as necessidades ambientais, econômicas e sociais.

O tema será discutido na capital que possui o ar mais puro das Américas e o segundo maior parque florestal urbano do país, o Parque das Dunas, que rodeia o Centro de Convenções, onde o CSBC acontecerá”, ressalta Dantas.

A programação do Congresso incluirá 24 eventos paralelos, com exposições de trabalhos científicos, palestras, cursos e debates sobre assuntos relacionados ao uso da computação em prol da sustentabilidade. A expectativa é que três mil pessoas participem do CSBC 2018.

Segundo Dantas, a expectativa é a melhor possível. “Para esta edição, teremos uma programação rica, cobrindo as mais diversas áreas da computação, cases de empresas e a presença de palestrantes renomados e internacionais, debatendo sobre como o uso da computação pode criar condições para que a tecnologia possa avançar em harmonia com o meio ambiente. Além disso, o CSBC 2018 trará benefícios sociais por meio da promoção de ações sustentáveis, objetivando a conscientização da população em geral para a importância do desenvolvimento tecnológico alinhado com a sustentabilidade ambiental”, adiantou.

Um dos eventos base do CSBC será o 12º Women in Information Technology (WIT), uma iniciativa da SBC para discutir os assuntos relacionados às questões de gênero em Tecnologia de Informação (TI) no Brasil – histórias de sucesso, políticas de incentivo e formas de engajamento e atração de jovens, especialmente mulheres, para as carreiras associadas à TI.

Outro evento que merece destaque é o 20º Seminário de Computação e Mercado, que tem por objetivo incrementar a cooperação e a interação entre as universidades, empresas, sociedade e os diferentes níveis e esferas de governo. O COMPUTEC busca identificar e analisar grandes e importantes desafios e oportunidades em inovação e desenvolvimento tecnológico.

Todas as informações sobre o CSBC estão reunidas no site: http://natal.uern.br/eventos/csbc2018/ . Lá também podem ser feitas as inscrições. Estudantes e profissionais que ainda não são associados à SBC podem se associar (ou renovar a associação) no processo de inscrição, para obter desconto para se inscrever no Congresso. Também podem se inscrever estudantes do Ensino Médio, com valor diferenciado.