UERN inaugura Núcleo para atender crianças com microcefalia nesta quinta-feira

A Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/UERN) inaugura nesta quinta-feira (7), o Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI).

O Núcleo vai funcionar no prédio da Faculdade de Enfermagem da UERN e vai realizar atividades de estimulação precoce e reabilitação para crianças com microcefalia do município de Mossoró. Serão oferecidas sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e outros atendimentos e serviços que as crianças necessitam.

O projeto é fruto da iniciativa de docentes e técnicos da UERN, em parceria com a Residência Multiprofissional em atenção básica, saúde da família e comunidade. A coordenação é das professoras Cínthia Nogueira e Fátima Raquel.

A inauguração acontece às 8 horas, no Auditório da Faculdade de Enfermagem, localizada na Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro.

