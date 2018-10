UERN entrega 1.800 quilos de alimentos arrecadados a instituições filantrópicas

Em solenidade realizada nesta quinta-feira, 4, a coordenação do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN) entregou 1.800 quilos de alimentos arrecadados durante as apresentações dos espetáculos, que ocorreram entre os dias 18 e 21 de setembro. Quatro instituições filantrópicas de Mossoró foram beneficiadas com a doação: o Albergue de Mossoró (ALBEM), Cada do Estudante de Mossoró, Casa Âncora e Casa de Apoio Papa Francisco- Comunidade Boa Nova – Missão Mossoró.

Coordenadora da Casa Âncora, Gilvanete Tomás destacou a alegria de participar deste momento. “Todas as entidades aqui presente desempenham um importante trabalho social e têm contribuído para tirar pessoas de situação de vulnerabilidade e dar-lhes uma nova oportunidade”, destaca. O sentimento de alegria e gratidão também foi ressaltado pelo coordenador da Casa de Apoio Papa Francisco, João Pergentino. “Gestos como esse são muito importantes para nós”.

Diretor do ALBEM, Edson Oliveira, egresso da UERN, enfatizou que o apoio da Universidade às instituições não se resume a ações pontuais. No Albergue de Mossoró, por exemplo, a UERN tem sido parceira em diversos serviços. “A UERN é nossa parceira há algum tempo. Temos uma horta orgânica, em parceria com o curso de Gestão Ambiental, o nosso VT foi produzido por alunos de Comunicação Social e temos o intuito de ampliar a parceria com cursos de Contabilidade, Economia, entre outros, para otimizar a gestão do ALBEM”, declara o diretor.

Para Emanoel Márcio, pró-reitor de Extensão da UERN, a entrega dos alimentos é um momento muito especial do FESTUERN. “É uma alegria muito grande. Nesse momento, temos a oportunidade de contribuir com entidades que prestam serviço de extrema importância para a população”, avalia.

De acordo com a vice-reitora Fátima Raquel Rosado Morais, momentos de solidariedade devem fazer parte do cotidiano da sociedade. “É muito bom ver pessoas que se dedicam ao trabalho social. Precisamos aprender a ver a dor do outro, a ajudar o outro”, afirma, parabenizando as entidades pelo trabalho desenvolvido.

O reitor Pedro Fernandes frisa o papel social da Universidade. “Precisamos falar sobre as pessoas. Precisamos formar os nossos alunos não apenas tecnicamente, mas que eles tenham sensibilidade social para pensar no outro”, diz. O reitor parabenizou as entidades e se mostrou aberto a discutir parcerias. Ele ainda exaltou a alegria da UERN em possibilitar esse momento. “Estamos muito felizes em poder ajudar. Queremos parabenizar a todas as entidades, que devem se orgulhar pelo trabalho que está sendo feito”, finaliza.