Uern e Receita Federal firmam parceria para instauração de Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Mossoró e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) assinaram acordo de cooperação para instalação de um Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) na instituição de ensino. O NAF é um programa da Receita Federal voltado para a formação acadêmica dos estudantes de Ciências Contábeis, capacitando-os para prestar serviços de assessoria gratuita à população.

Com a instalação do NAF na Uern, os estudantes irão aprender como funcionam os serviços da Receita e poderão prestar assessoria aos contribuintes de baixa renda, microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos.

Entre os serviços prestados à população estão a inscrição e informações cadastrais de CPF e CNPJ, os agendamentos online para atendimento na Receita, entre outros.

A DRF Mossoró dará o treinamento aos alunos participantes do projeto e a UERN oferecerá, além da formação, a estrutura física onde o atendimento será feito. A expectativa é que, após a formação, os participantes do projeto já possam prestar serviços ao público no próximo semestre letivo da instituição.

Hoje, o Brasil possui mais de 100 NAF´s espalhados por todas as regiões. O modelo extensionista desenvolvido no projeto já serviu de exemplo para nove países da América Latina.

Participaram da reunião para instalação do Núcleo o professor e Coordenador do NAF na UERN, Sueldo Câmara Ferreira; o diretor da Faculdade de Ciências Contábeis, Zezineto Menck de Oliveira; o professor de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, Carlos Alberto de Souza Soares; o professor de Ciências Contábeis, Sérgio Luiz Pedrosa da Silva; a coordenadora do NAF na delegacia, Ellen Cristyanne da Silva; e o Delegado da DRF/Mossoró, Wyllo Marques Ferreira.