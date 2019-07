UERN e Liga contra o Câncer iniciam Pós Graduação em Enfermagem Oncológica

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em parceria com a Escola de Oncologia da Liga Norte Riograndense de Combate ao Câncer, e o apoio do Conselho Estadual de Educação (CEE) deu início nesta sexta-feira (05), em Natal, ao curso de especialização em Enfermagem Oncológica.

O curso é primeira ação decorrente do convênio celebrado entre a Liga Contra o Câncer e a UERN. A primeira turma é composta por 42 alunos e as aulas estão sendo ofertadas em Natal. De acordo um dos coordenadores da especialização, Prof. Wogel Oliveira (UERN), a intenção é ampliar a oferta de cursos. “Nós vamos lançar uma série de especializações e cursos de capacitação frutos dessa parceria e em breve deveremos estar replicando este curso de enfermagem oncológica para Mossoró. Este é um importante convênio entre duas instituições que são referência no Rio Grande do Norte. A Liga, no que diz respeito ao combate e a formação de especialistas na área de oncologia, e a UERN, entrando com esse papel educacional, ofertando egressos e corpo docente, para somar neste processo de capacitação profissional”, afirma o coordenador.

Segundo a coordenadora do curso pela Escola de Oncologia da Liga, Greyce Louyse, este é um novo capítulo para a

história da Liga, ‘formando especialistas em oncologia com o jeito LIGA de ser, que ao ingressarem nos serviços de saúde vão contribuir de forma significativa e diferenciada para a melhoria na prestação de cuidados’. “Estamos nos propondo ao desafio de formarmos enfermeiros competentes e mais aptos ao cuidado oncológico, sabendo que os recursos humanos da enfermagem são um dos componentes essenciais do sistema de saúde”, avalia a coordenadora.

O reitor Pedro Fernandes representou a UERN na solenidade de abertura. Ele ressaltou a importância da parceria entre a Universidade e a Liga e o que representa para a capacitação dos profissionais que atuam na oncologia no Estado do Rio Grande do Norte. “A parceria com a Liga para ofertar um curso de enfermagem oncológica nos permite subir mais um degrau qualitativamente na formação de profissionais, considerando toda a expertise que a Universidade tem na formação de recursos humanos e todo o trabalho e experiência que a Liga tem nesses seus 70 anos de existência. Estamos orgulhosos por firmar esta parceria e contribuirmos de forma decisiva na formação de profissionais para cuidar de uma das doenças que mais crescem no nosso país e no mundo”, afirmou.

De acordo com os dados da União Internacional contra o Câncer, estima-se que sejam registrados em 2020, aproximadamente 15 milhões de novos casos e 12 milhões de mortes em decorrência da doença.

A Política Nacional de Atenção Oncológica determina que as ações para o controle do câncer sejam realizadas por meio de uma rede de atenção oncológica com a finalidade de geração, disseminação, articulação e implantação de políticas e ações de atenção oncológica.

