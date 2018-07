UERN divulga resultado preliminar do I Festival de Natação

Mais de 180 competidores de diferentes categorias participaram da primeira etapa do I Festival de Natação UERN Quatro Estilos. A competição foi realizada no último sábado, 30, no Parque Aquático da Faculdade de Educação Física (FAEF), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

O resultado preliminar nas categorias Crawl e Costas pode ser conferido aqui. De acordo com o professor Adalberto Veronese, o resultado preliminar da primeira fase da competição será somado ao desempenho da segunda etapa para assim ser definido o campeão em cada categoria.

A segunda etapa do Festival será no dia 10 de novembro, com as categorias Borboleta e Peito. As inscrições para a segunda etapa podem ser feitas até 26 de outubro, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h, no Laboratório de Avaliação do Desempenho Aquático (LADA), próximo à piscina da FAEF. A taxa de inscrição custa R$ 10.

O I Festival de Natação UERN Quatro Estilos é promovido por estudantes do curso de Educação Física e faz parte da última avaliação do semestre das disciplinas de Metodologia da Natação (Bacharelado) e Metodologia da Natação Escolar (Licenciatura) do curso de Educação Física.