UERN divulga relação de terceira chamada do SiSU 2018

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG/UERN) publica Edital com a relação dos candidatos da Lista de Espera do SiSU UERN 2018 que entregaram a documentação e tiveram o cadastro institucional efetivado em terceira chamada. Consta no mesmo documento a relação dos candidatos que estão em cadastro de reserva.

A PROEG esclarece que as vagas ocupadas em terceira chamada são remanescentes da segunda chamada do SiSU 2018, provenientes de cancelamentos de cadastro institucional.

Os candidatos não classificados dentro do limite de vagas continuam fazendo parte do cadastro de reserva e podem, posteriormente, ser convocados para ocuparem novas vagas.

O estudante cadastrado institucionalmente deverá obrigatoriamente efetuar a matrícula, em, pelo menos, um componente curricular, no período letivo correspondente à sua admissão, sob pena de não consolidar o vínculo com a UERN.

As datas e normas da matrícula curricular, que ocorre de forma on-line pela Plataforma Íntegra, serão divulgadas em edital próprio.

Confira o edital aqui.

