UERN dá boas-vindas aos novos estudantes

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) recepcionou na manhã desta quarta-feira (5) os alunos do Campus Central que ingressaram nos cursos de graduação no semestre letivo 2018.1.

O evento tem o objetivo de recepcionar e prestar informações aos novos universitários para que os alunos ingressantes possam ter acesso às informações sobre os principais programas, projetos e atividades desenvolvidos no âmbito da Universidade.

A estudante Melissa Filgueira representou o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e falou aos calouros sobre a importância de defender a Instituição e o Estado do Rio Grande do Norte. “Como a gente costuma dizer no movimento estudantil da UERN, quem defende a UERN, defende o Estado inteiro. É essa a nossa missão, defender a UERN e o Estado inteiro”.

O reitor Pedro Fernandes deu as boas-vindas aos novos alunos. Ele convidou os alunos a conhecerem a Instituição e aproveitá-la ao máximo. “Vocês, que estão entrando agora, são os futuros profissionais na nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país. Aproveitem não apenas cada momento da graduação, mas tudo o que a UERN tem a disponibilizar a vocês, como a internacionalização, a extensão, o núcleo de línguas, entre outros serviços e ações que irão enriquecer o currículo de vocês e fazer de vocês o diferencial no mercado de trabalho. Para nós é uma alegria recebê-los na UERN. Sejam bem-vindos”.

O SAMBA também contou com a presença de estandes das pró-reitorias, diretorias e entidades parceiras da Instituição.

São parceiros do SAMBA, a editora da UERN, Edições UERN; Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade; IEL; CIEE; Castelo Casado; Imagem Formaturas.

