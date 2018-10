UERN comemora “Dia C da Ciência” com alunos da Educação Básica

Apresentar à comunidade a importância das pesquisas e como influenciam o cotidiano de todo cidadão. Este é um dos objetivos da programação do “Dia C da Ciência”, uma mobilização nacional que acontece nesta quarta-feira (17) em diversas partes do país, com atividades realizadas fora do ambiente universitário.

Em Mossoró, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) preparou uma programação especial no Centro de Educação Integrada Prof. Eliseu Viana, da rede estadual de ensino. Às 7h30, acontece a abertura do projeto “Popularizando a Ciência através das Escolas”. Em seguida, serão apresentados os novos canais de divulgação científica da Universidade nos diversos meios de comunicação social.

“A partir desta quarta-feira, o público vai poder se aproximar da produção científica da UERN através de diversos canais de divulgação. Estaremos lançando o primeiro blog científico da nossa Instituição, o UERN Ciência, que irá apresentar a pesquisa dos nossos cientistas através de uma linguagem simples e de fácil acesso. Também teremos um programa na UERN TV; programetes para rádio e estaremos mais presentes nas redes sociais. Os pesquisadores da UERN terão um canal para apresentar à comunidade o que estão pesquisando e como esses estudos podem influenciar no cotidiano da população”, explica o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UERN, professor Rodolfo Lopes.

A programação do “Dia C da Ciência” faz parte da VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERN, e conta ainda com atividades interativas sobre pesquisa, entre os alunos da graduação e os alunos da educação básica.

O “Dia C da Ciência” é uma iniciativa do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das Instituições Federais de Ensino (COPROPI) e do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP), e corresponde à quarta-feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Brasileira.

Fonte:UERN