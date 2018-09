UERN comemora 50 anos e convida comunidade para programação especial

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) comemora seus 50 anos e convida a comunidade acadêmica e a sociedade para a programação alusiva à data.

O ápice da programação será nesta sexta-feira, 28 de setembro, com a tradicional Assembleia Universitária, a partir das 18h30, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Neste ano, a solenidade terá uma novidade: a apresentação especial do Auto da Liberdade.

Outra novidade é a Mostra Fotográfica retratando os 50 anos da UERN que será montada na Praça Cícero Dias. Posteriormente, essa mostra itinerante será levada aos Campi da Universidade.

Durante a solenidade o reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto e a vice-reitora Fátima Raquel Rosado Morais farão a entrega das homenagens a professores, servidores técnicos e personalidades que prestaram relevantes serviços à Instituição e ao município de Mossoró.